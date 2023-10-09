ГАСУ обнаружила злоупотреблений предприятий ВПК на 6 миллиардов

В Государственной аудиторской службе заявили, что выявили злоупотреблений неблагополучных производителей вооружения на 6 миллиардов гривень и результаты проверок не приведут к остановке производства критически важного вооружения.

Об этом сообщает пресс-служба ГАСУ.

В ведомстве отметили, что с начала войны обнаружили злоупотреблений на 6 млрд гривен, которые недобродетели, исполнители государственных контрактов в сфере обороны, хотели вывести из бюджета страны.

"Госудитслужба выявила многочисленные нарушения, когда недобродетели создали различные схемы, чтобы незаконно вытянуть из государственного бюджета миллиарды гривен. Это недопустимо! Фактически это мародерство во время войны, которое производители прикрывают патриотическими лозунгами. Вся информация о соответствующих нарушениях была передана правоохранительным органам", – заявила глава ГАСУ Алла Баласаева.

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В ГАСУ заверили, что выводы аудиторов о прибылях оборонных производителей "никаким образом не приведут к остановке производства критических видов вооружения, включая несколько ракетных комплексов".

Глава Госаудитслужбы сообщила, что в настоящее время ведомство проводит ревизию КБ "Луч" по обращению правоохранительных органов. Предыдущий аудит предприятия вел себя 10 лет назад.

"КБ "Луч" является исполнителем отдельной ракетной и противоракетной программы, отдельно финансируемой Правительством. Поэтому выводы, сделанные Госаудитслужбой в рамках аудита Минобороны, никак не влияют на наличие финансовых ресурсов КБ "Луч" как исполнителя программы.

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Поэтому любые заявления, что действия Госаудитслужбы влияют на разработку ракет, манипулятивны. Да и согласно закону мы можем только фиксировать возможные нарушения и давать рекомендации как можно скорее устранить выявленные недостатки", - добавила Баласаева.

Также руководитель Госаудитслужбы отвергла обвинения о якобы препятствовании оборонным предприятиям в возможности получать доходы. "Мы работаем исключительно в рамках закона. Есть соответствующие постановления Кабмина, давшие зеленый свет производителям оборонного сектора. Все обвинения в отсутствии прибыли – сняты. Прибыль включается в контракты, начиная с июля 2023 года, когда Кабинетом Министров Украины было принято постановление", - отметила глава ГАСУ.

Напоминаем:

Государственное киевское конструкторское бюро "Луч", являющееся производителем ракет "Нептун", повторно пытается обратить внимание Кабмина на критические последствия действий Госаудитслужбы, заявляющей о "незаконно полученных доходах" предприятий ВПК Украины.

В сентябре КБ "Луч" заявило, что кроме военной агрессии Российской Федерации предприятие столкнулось с внутренними факторами, усложняющими выполнение поставленных задач разработки и производства оружия.

В заявлении говорилось о позиции должностных лиц Госаудитслужбы относительно запрета включения прибыли в состав цены, создавшей реальные угрозы национальной безопасности и обороны государства.

Парламент 306 голосами "за" обязал Кабмин гарантировать выплату доходов производителям оружия в составе цен в контрактах с Минобороны, чем разрешил многомесячный спор с Госаудитслужбой.