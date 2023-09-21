До судів з виробниками зброї не дійшло. Рада вирішила проблему з прибутками оборонних компаній

Парламент 306 голосами "за" зобов’язав Кабмін гарантувати виплату прибутків виробникам зброї у складі цін у контрактах з Міноборони, чим вирішив багатомісячну суперечку з Держаудитслужбою.

Це йдеться з тексту прийнятої постанови, який опинився в розпорядженні ЕП.

Ціни у контрактах Міноборони з виробниками зброї розраховуються за формулою "собівартість + %прибутку". Але Держаудитслужба (ДАСУ) заборонила оборонним підприємствам отримувати прибуток за контрактами з Міноборони, фактично змусивши їх працювати "в нуль".

2,5 млрд грн, які постачальники Міноборони отримали як прибутки у 2022 році, ДАСУ називала державними збитками. Існував ризик, що проти оборонних компаній та інших постачальників товарів для фронту почнуть порушувати кримінальні справи, змусять повернути гроші та порушать їхню роботу.

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Вся проблема в колізії, що виникла у різних трактуваннях постанови №335, яку прийняли на час воєнного стану. Влітку Кабмін частково вирішив проблему змінами до постанови №1275, офіційно прописавши можливість отримання прибутків, але це стосувалось лише нових контрактів.

Щодо контрактів за 2022 рік ДАСУ досі мала претензії на 2,5 млрд грн. Міноборони навіть подавав позов до суду на ДАСУ, щоб оскаржити висновки аудиту.

Лише 21 вересня Верховна Рада фактично скасувала ці висновки, зобов’язавши державних замовників виплачувати прибутки у складі ціни, спираючись на правила до введення воєнного стану, а для виробників безпілотників – на окремі постанови Кабміну.

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"Рівень прибутку у складі ціни в державних контрактах з оборонних закупівель визначається рішеннями Кабінету Міністрів України, які були чинними станом на 24 лютого 2022 року, із урахуванням особливостей, передбачених пунктом 3 цієї Постанови, та не може бути зменшений державними замовниками", – йдеться у постанові.