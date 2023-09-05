Подсанкционному основателю Freedom Finance может принадлежать один из украинских банков

Владелец Freedom Holding Тимур Турлов, против которого Украина ввела санкции, может являться фактическим владельцем "Скай Банка".

Об этом ЭП сообщили собеседники на банковском и фондовом рынках, говорится в статье.

По данным Нацбанка, формальным владельцем и председателем наблюдательного совета "Скай банка" является гражданин Казахстана Ариф Бабаев. Однако, по словам собеседников ЭП на банковском и фондовом рынке, банк принадлежит Турлову. В прошлом году он отказался от гражданства РФ и стал гражданином Казахстана.

С конца 2019 года бизнесмен пытался официально оформить контроль над "Скай банком". 29 декабря 2019 он подал в НБУ пакет документов на его покупку. 19 ноября 2020 года Нацбанк отказал Турлову, аргументируя это тем, что это могло "угрожать интересам вкладчиков и других кредиторов банка".

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Кроме этого, ЭП выяснила, что Турлов готовился к покупке банка еще до официального представления документов регулятору. Весной и осенью 2019 Freedom Finance Europe предоставила "Скай банку" 2 млн долл. и 37 млн грн в виде субординированного долга.

"Особенность этого долга состоит в том, что он является составной частью капитала банка. Такие ссуды предоставляют собственники банка или связанные с ними лица. Также субординированный долг может конвертироваться в акции банка. По всей видимости, именно такая операция могла быть частью общего процесса покупки банка Турловым", – объясняется в статье.

Также по данным источников ЭП на фондовом рынке и в системе банковского надзора, значительная часть транзакций "Фридом финанса" проходила через "Скай банк". Также это сотрудничество подтвердили клиенты "Фридомы".

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После отказа НБУ Турлов, вероятно, мог приобрести "Скай банк" неофициально, договорившись с его формальным владельцем Бабаевым. В "Фридом финансе" ответили, что банк был лишь "одним из нескольких обслуживающих банков", а с Бабаевым компания "не имеет никаких связей".

НБУ вправе устанавливать реальных собственников банков, которые могут управлять ими без формальных оснований. Если по результатам такого расследования окажется, что банк владеет другим человеком, то фактический собственник обязан формализовать свое влияние и согласовать это с НБУ. Однако подсанкционным лицам запрещено приобретать или увеличивать свое участие в банках.

Пока в Нацбанке не видят оснований считать Турлова владельцем "Скай банка".

"Национальный банк не определял наличие значительного или решающего влияния Турлова Т.Г. на деятельность банка и не признавал его владельцем существенного участия в нем независимо от формального владения", – ответили в Нацбанке.

Если регулятор признает Турлова владельцем банка, то его могут вывести с рынка из-за введенных против бизнесмена санкций.

Читайте больше в статье: Государство заблокировало миллиарды гривен клиентов "Фридом финанса". Получат ли украинцы деньги?

Напоминаем:

В ноябре 2022 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку остановила действия лицензий компании ООО "Фридом Финанс Украина", которая была включена в украинский санкционный список.

Национальный банк и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разрабатывают изменения в законодательство, которые позволят вернуть деньги вкладчикам подсанкционной "Фридом Финанс".