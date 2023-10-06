Курс валют на 6 октября: сколько стоят доллар и евро

6 октября наличная гривня продолжила укрепляться против доллара и евро в банках, курсы на черном рынке стабильны.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:0 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,62 – 38,17 грн против котировок в 37,95 – 38,16 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 40,36 - 40,6 грн против курса 40,29 - 40,56 грн за евро накануне.

Реклама:

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,7 – 38,2 грн (курс на 5 октября – 37,7 – 38,27 грн);

Евро – 40,0 – 40,7 грн (курс на 5 октября – 40,0 – 40,75 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 37,2 – 37,8 грн;

Ощадбанк – 37,7 – 38,2 грн;

Укрэксимбанк – 37,3 – 37,9 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,45 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

Реклама:

Читайте также: Больше не фиксированный. НБУ перешел к гибкому курсу. Что будет с гривной?

Напоминаем:

Национальный банк с 3 октября отменил фиксированный курс и объявил о переходе в режим управляемой гибкости обменного курса.

Национальный банк установил официальный курс гривны на 4 октября - впервые, после отмены фиксированного курса, которая состоялась с 3 октября.

После отказа от фиксированного курса гривна не совершила "полет в космос" – НБУ для удовлетворения спроса на рынке продал столько валюты, сколько нужно.