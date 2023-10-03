НБУ встановив офіційний курс на 4 жовтня - вперше, після скасування фіксованого курсу

Національний банк встановив офіційний курс гривні на 4 жовтня - вперше, після скасування фіксованого курсу, яке відбулося з 3 жовтня.

Відповідні дані оприлюднені на сайті регулятора.

Так, курс гривні до долара встановлено на рівні 36,5901 грн/1 дол. У порівнянні з фіксованим курсом 36,5686 грн/1 дол, що діяв з кінця липня 2022 року до 3 жовтня 2023 року, гривня подешевшала на 0,0215 грн/1 дол.

Офіційний курс євро 4 жовтня становитиме 38,3263 грн/1 євро проти 38,5177 грн/1 євро 3 жовтня. Таким чином, гривня зміцніла на 0,1914 грн/1 євро.

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При цьому, за даними "Інтерфакс-Україна", курс на кінець торгів на міжбанку становив приблизно 36,61 грн/1 дол. Обсяг торгів склав близько $540 млн, що приблизно на два порядки вище за обіг в попередні дні, коли діяв фіксований курс.

Нагадуємо:

Національний банк з 3 жовтня скасував фіксований курс та оголосив про перехід у режим керованої гнучкості обмінного курсу.

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Керована гнучкість офіційного курсу стане важливою передумовою для повернення до інфляційного таргетування в майбутньому.