Apple выпустила обновление, исправляющее недостатки, связанные с перегревом iPhone 15

Компания Apple выпустила обновление iOS 17.0.3. Оно должно решить проблему с перегревом в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Об этом сообщило The Verge.

Кроме того, вышедшее обновление также касается iPad. Обновление также устраняет несколько критических проблем с безопасностью.

Для обновления необходимо перейти в "Настройки", выбрать "Общие", а затем – "Обновление программного обеспечения". iOS 17.0.3 доступна для любого iPhone, поддерживающего iOS 17.

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Напомним:

Корпорация Apple сообщила, что обнаружила несколько проблем, которые могут повлечь за собой то, что новые iPhone при работе нагреваются больше, чем ожидалось, включая ошибку в программном обеспечении iOS 17.

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