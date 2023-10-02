Apple обнаружила проблемы, из-за которых перегревается iPhone 15

getty images

Корпорация Apple сообщила, что обнаружила несколько проблем, которые могут повлечь за собой то, что новые iPhone при работе нагреваются больше, чем ожидалось, включая ошибку в программном обеспечении iOS 17.

Об этом сообщает Reuters.

После жалоб на то, что новые телефоны сильно нагреваются, Apple заявила, что устройство может ощущаться теплее в первые несколько дней после настройки или восстановления устройства из-за повышенной фоновой активности.

"Другая проблема касается некоторых недавних обновлений программ сторонних разработчиков, которые влекут за собой их перегрузку системы", — отметили в Apple.

Реклама:

В компании добавили, что работают вместе с разработчиками программ по устранению проблем.

К программам сторонних разработчиков, вызывающих проблему, относятся игра Asphalt 9; Instagram и Uber. Instagram уже решил проблему со своим приложением 27 сентября.

Будущее исправление ошибок iOS 17 не снизит производительность iPhone.

Реклама:

В Apple отметили, что iPhone 15 Pro и Pro Max не страдают от перегрева из-за дизайна, а новые титановые корпуса улучшают теплоотдачу по сравнению с предыдущими моделями из нержавеющей стали. И что проблема не представляет риска для безопасности и не повлияет на долгосрочную работу телефона.

Читайте также: Почти тот же iPhone, только немного дороже: что нового показала Apple