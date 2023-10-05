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"єВідновлення": компенсации за уже сделанные ремонты будут выплачиваться с 1 января

Четверг, 5 октября 2023, 20:26 - Анастасия Дячкина

Верховная Рада приняла закон, урегулировавший вопрос выплат компенсации за сделанный за свой счет ремонт поврежденного жилья.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Выплаты по новой форме компенсации начнутся с 1 января 2024 года.

Механизм будет таким же как и по другим категориям "єВідновлення":

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  • подача заявления через "Дію";
  • рассмотрение заявления комиссией;
  • определение размера выплаты.

При определении размера компенсации комиссии ориентируются на акт первичного осмотра поврежденного жилья, который проводится после повреждения жилья, и чек-лист с установленной стоимостью стройматериалов и работ, утвержденный Кабмином.

 

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков подчеркнул, чтобы получить компенсацию, не нужно предоставлять никаких чеков, расписок, фото- или видеофиксаций и других доказательств.

"При желании они могут быть дополнительно предоставлены комиссии, но не являются обязательными или определяющими в принятии решения о компенсации", – отметил он.

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Напоминаем:

В приложении "Дія" стали доступны для ознакомления жилищные сертификаты - их получили те украинцы, кто в рамках программы "єВідновлення" подавал соответствующую заявку на восстановление разрушенного жилья.

Читайте также: В Украине заработала программа "єВідновлення": как получить компенсацию

Компенсация за разрушенное жилье: кто может принять участие в программе и как она работает

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