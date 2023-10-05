Ситуация на межбанке нормализуется – глава НБУ

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Ситуация на межбанке нормализуется: во второй половине дня 5 октября гривна несколько укрепилась, а чистые интервенции НБУ по продаже валюты были ниже их среднедневного объема в сентябре, до внедрения управляемой гибкости курса.

Об этом написал в Facebook глава НБУ Андрей Пышный.

"Более того, Нацбанк даже осуществил интервенцию по покупке валюты, ограничивая, как и обещал, колебания обменного курса в обе стороны", - добавил Пышный.

По его словам, в Нацбанке ожидают, что нервозность на рынке окончательно исчезнет уже в ближайшие дни.

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"Ситуация в наличном сегменте не вызывает беспокойства, гривна несколько укрепилась. Вчера курс продажи наличной гривны в небанковских финучреждениях по состоянию на вечер составлял около 38,25 грн/долл, сегодня - 38,20 грн/долл", - отметил глава НБУ.

Также он поблагодарил МВФ за экспертную помощь в подготовке внедрения управляемой гибкости курса и публичную поддержку решения НБУ в рамках реализации Стратегии валютной либерализации.

Напоминаем:

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После отказа от фиксированного курса гривня не совершила "полет в космос" - НБУ для удовлетворения спроса на рынке продал столько валюты, сколько нужно.

Национальный банк с 3 октября отменил фиксированный курс и объявил о переходе в режим управляемой гибкости обменного курса.

Управляемая гибкость официального курса станет важной предпосылкой для возвращения к инфляционному таргетированию в будущем.

Национальный банк установил официальный курс гривны на 4 октября - впервые, после отмены фиксированного курса, которое произошло с 3 октября.

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Экономическая правда