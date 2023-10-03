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НБУ установил официальный курс на 4 октября - впервые, после отмены фиксированного курса

Вторник, 3 октября 2023, 16:20 - Лия Ильченко

Национальный банк установил официальный курс гривны на 4 октября - впервые, после отмены фиксированного курса, которое произошло с 3 октября.

Соответствующие данные обнародованы на сайте регулятора.

Так, курс гривны к доллару установлен на уровне 36,5901 грн/1 долл. По сравнению с фиксированным курсом 36,5686 грн/1 долл, действовавшим с конца июля 2022 года до 3 октября 2023 года, гривна подешевела на 0,0215 грн/1 долл.

Официальный курс евро 4 октября составит 38,3263 грн/1 евро против 38,5177 грн/1 евро 3 октября. Таким образом, гривна окрепла на 0,1914 грн/1 евро.

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При этом, по данным "Интерфакс-Украина", курс на конец торгов на межбанке составлял примерно 36,61 грн/1 долл. Объем торгов составил около $540 млн, что примерно на два порядка выше оборота в предыдущие дни, когда действовал фиксированный курс.

Напоминаем:

Национальный банк с 3 октября отменил фиксированный курс и объявил о переходе в режим управляемой гибкости обменного курса.

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Управляемая гибкость официального курса станет важной предпосылкой для возвращения к инфляционному таргетированию в будущем.

Нацбанк гривня курс
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