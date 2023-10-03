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Гривня не "полетела в космос", НБУ продал валюты столько, сколько нужно – Пышный

Вторник, 3 октября 2023, 20:50 - Алексей Павлыш

После отказа от фиксированного курса гривня не совершила "полет в космос" - НБУ для удовлетворения спроса на рынке продал столько валюты, сколько нужно.

Об этом сообщил в Facebook глава НБУ Андрей Пышный.

"После отказа от фиксированного курса гривня не совершила "полет в космос", который предсказывали российские ИПСО. А если учесть, что еще вчера курс продажи валюты на межбанке был близким к 36,9 грн/долл. (официальный курс + 1%), то она даже несколько укрепилась.

Если быть точным - до 36,5901 грн/долл. Да, это выше официального курса, который действовал вчера, но лишь на 0,02%", - написал Пышный.

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По его словам, рост спроса на рынке является ожидаемым для НБУ.

"Естественно, что валютный рынок пытается протестировать решимость НБУ. НБУ продал столько, сколько нужно, чтобы удовлетворить этот спрос. И это еще раз подтверждает тот факт, что у нас нет "красных линий" в части интервенций.

Наша цель - сохранить курсовую устойчивость. Убежден, что, когда рынок поймет, что НБУ не планирует отпускать гривну в свободное плавание, интервенции постепенно стабилизируются", - добавил он.

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"Колебания курса будут, но в обе стороны и очень несущественные. Зато участники рынка смогут постепенно вспомнить, как это работать в нормальных условиях, а финансовая система и экономика - лучше адаптироваться к внешним и внутренним шокам", - написал также Пышный.

Напоминаем:

Национальный банк с 3 октября отменил фиксированный курс и объявил о переходе в режим управляемой гибкости обменного курса.

Управляемая гибкость официального курса станет важной предпосылкой для возвращения к инфляционному таргетированию в будущем.

Национальный банк установил официальный курс гривны на 4 октября - впервые, после отмены фиксированного курса, которое произошло с 3 октября.

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Экономическая правда

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