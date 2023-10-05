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В "Укрпочте" анонсировали снижение тарифов на международную отправку для украинцев

Четверг, 5 октября 2023, 13:33 - Анастасия Жарикова

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" подписал ряд договоренностей с почтами стран-партнеров о снижении тарифов на международную отправку для украинцев.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский в Telegram.

"191 страна Всемирного почтового союза поддержала Украину и Укрпочту на IV Конгрессе в Саудовской Аравии… это настоящий прецедент со времен Второй мировой, когда союз, созданный как специальное учреждение ООН, зафиксировал такого типа поддержку и даже создал Фонд солидарности", - отметил он.

Смелянский добавил, что теперь Укрпочта сможет еще более эффективно восстанавливать пострадавшие почтовые отделения и инфраструктуру, а главное – скорее возвращать связь между родными.

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"А некоторые ближайшие друзья Украины не просто проголосовали, но и подписали с нами соглашения о снижении тарифов на международную отправку для украинцев, и об этом обязательно впоследствии расскажем", – рассказал глава компании.

Напоминаем:

Объемы отправок посылок из Украины выросли до более 90% от довоенного уровня, а основной генератор импорта – Китай.

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Экономическая правда
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