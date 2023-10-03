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Обсяги відправлень з України зросли до понад 90% від довоєнного рівня – "Укрпошта"

Вівторок, 3 жовтня 2023, 19:38 - Економічна правда

Обсяги відправлень посилок з України зросли до більше 90% від довоєнного рівня, а основний генератор імпорту - Китай.

Про це під час форуму "Майбутнє українського експорту", який проводить ЕП, заявив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Зараз трошки більше 90% (від довоєнного рівня), а той відсоток, що ми втратили, це українці, зокрема жінки, які переїхали в Польщу, і тепер навіть якщо товар рахується українським, він відправляється, на жаль, не з України.

Але, тим не менш, я вважаю, що це досить класний показник під час війни, зважаючи на окупацію частини території", - заявив Смілянський.

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Щодо імпорту він заявив, що ситуація трохи інакша: за його словами, основний генератор імпорту - Китай. 

"Так, є певне просідання, до 50-60% - ми втратили частину територій, частину людей", - пояснив керівник "Укрпошти".

Економічна правда

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Укрпошта імпорт експорт
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