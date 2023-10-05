Курс валют на 5 октября: гривня несколько укрепилась

5 октября наличная гривня незначительно укрепилась к доллару и евро как на черном рынке, так и в банках.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:50 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,91 – 38,16 грн против котировок в 38,0 – 38,2 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 40,29 - 40,61 грн против курса 40,37 - 40,69 грн за евро накануне.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,7 – 38,27 грн (курс на 4 октября – 37,65 – 38,35 грн);

Евро – 40,0 – 40,75 грн (курс на 4 октября – 40,0 – 40,8 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 37,25 – 37,85 грн;

Ощадбанк – 37,5 – 38,2 грн;

Укрэксимбанк – 37,5 – 38,10 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,45 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Напоминаем:

Национальный банк с 3 октября отменил фиксированный курс и объявил о переходе в режим управляемой гибкости обменного курса.

Национальный банк установил официальный курс гривны на 4 октября - впервые, после отмены фиксированного курса, которая состоялась с 3 октября.

После отказа от фиксированного курса гривна не совершила "полет в космос" – НБУ для удовлетворения спроса на рынке продал столько валюты, сколько нужно.