Курс валют на 5 октября: гривня несколько укрепилась
5 октября наличная гривня незначительно укрепилась к доллару и евро как на черном рынке, так и в банках.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:50 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,91 – 38,16 грн против котировок в 38,0 – 38,2 грн накануне.
В это же время "черный" курс евро составил 40,29 - 40,61 грн против курса 40,37 - 40,69 грн за евро накануне.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 37,7 – 38,27 грн (курс на 4 октября – 37,65 – 38,35 грн);
- Евро – 40,0 – 40,75 грн (курс на 4 октября – 40,0 – 40,8 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 37,25 – 37,85 грн;
- Ощадбанк – 37,5 – 38,2 грн;
- Укрэксимбанк – 37,5 – 38,10 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,45 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
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Напоминаем:
Национальный банк с 3 октября отменил фиксированный курс и объявил о переходе в режим управляемой гибкости обменного курса.
Национальный банк установил официальный курс гривны на 4 октября - впервые, после отмены фиксированного курса, которая состоялась с 3 октября.
После отказа от фиксированного курса гривна не совершила "полет в космос" – НБУ для удовлетворения спроса на рынке продал столько валюты, сколько нужно.