На фоне ночных атак на энергетику в "Укрэнерго" второй день продолжаются обыски

В главном офисе "Укрэнерго" 21 сентября Генеральная прокуратура второй день проводит обыски.

Об этом сообщает Forbes.ua со ссылкой на информацию, полученную от пресс-службы компании.

Отмечается, что причиной длительного обыска является значительный объем документов.

"Объем документов значительный, их невозможно собрать за один рабочий день", - пояснили в "Укрэнерго".

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Представители Офиса генпрокурора запрашивают перечень документов, указанный в постановлении суда на проведение обыска.

"Компания предоставляет документы добровольно. Процесс можно было бы ускорить, если бы "Укрэнерго" заблаговременно получило определение суда о временном доступе к документам", - добавили в компании.

При этом, в "Укрэнерго" посетовали, что вместо того, чтобы заниматься последствиями ночного ракетного обстрела, они вынуждены концентрировать усилия на другом.

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"Сегодня есть повреждения в результате российских ракетных обстрелов, но мы вынуждены концентрировать свои усилия не только на устранении последствий ударов и подготовке к отопительному сезону", - говорится в сообщении "Укрэнерго".

Напоминаем:

Во время массированной ракетной атаки врага утром 21 сентября получили повреждения отдельные энергетические объекты в центре и на западе Украины - это была первая за последние полгода атака россиян на энергосистему.

Сотрудники Офиса генпрокурора 20 сентября пришли изъять из архивов госкомпании "Укрэнерго" тысячи страниц тендерной документации и договоров с десятком компаний за 2019-2023 годы.

Обыск разрешен постановлением Печерского суда.

Из перечня документов, которые заинтересовали правоохранителей, некоторые контракты были предметом проверки Государственной аудиторской службы, говорится в сообщении "Укрэнерго".

Государственный аудит "Укрэнерго" завершился в марте 2023-го. В этом же месяце прокуратурой было открыто уголовное производство.

"Укрэнерго" оспаривает результаты аудита в суде, поскольку считает их предвзятыми и непрофессиональными, а некоторые прямо противоречат законодательству, говорится в сообщении компании.