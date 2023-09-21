На фоне ночных атак на энергетику в "Укрэнерго" второй день продолжаются обыски
В главном офисе "Укрэнерго" 21 сентября Генеральная прокуратура второй день проводит обыски.
Об этом сообщает Forbes.ua со ссылкой на информацию, полученную от пресс-службы компании.
Отмечается, что причиной длительного обыска является значительный объем документов.
"Объем документов значительный, их невозможно собрать за один рабочий день", - пояснили в "Укрэнерго".
Представители Офиса генпрокурора запрашивают перечень документов, указанный в постановлении суда на проведение обыска.
"Компания предоставляет документы добровольно. Процесс можно было бы ускорить, если бы "Укрэнерго" заблаговременно получило определение суда о временном доступе к документам", - добавили в компании.
При этом, в "Укрэнерго" посетовали, что вместо того, чтобы заниматься последствиями ночного ракетного обстрела, они вынуждены концентрировать усилия на другом.
"Сегодня есть повреждения в результате российских ракетных обстрелов, но мы вынуждены концентрировать свои усилия не только на устранении последствий ударов и подготовке к отопительному сезону", - говорится в сообщении "Укрэнерго".
Напоминаем:
Во время массированной ракетной атаки врага утром 21 сентября получили повреждения отдельные энергетические объекты в центре и на западе Украины - это была первая за последние полгода атака россиян на энергосистему.
Сотрудники Офиса генпрокурора 20 сентября пришли изъять из архивов госкомпании "Укрэнерго" тысячи страниц тендерной документации и договоров с десятком компаний за 2019-2023 годы.
Обыск разрешен постановлением Печерского суда.
Из перечня документов, которые заинтересовали правоохранителей, некоторые контракты были предметом проверки Государственной аудиторской службы, говорится в сообщении "Укрэнерго".
Государственный аудит "Укрэнерго" завершился в марте 2023-го. В этом же месяце прокуратурой было открыто уголовное производство.
"Укрэнерго" оспаривает результаты аудита в суде, поскольку считает их предвзятыми и непрофессиональными, а некоторые прямо противоречат законодательству, говорится в сообщении компании.