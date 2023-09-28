НАБУ расследует выплату "зеленого" тарифа оккупированным станциям брата Шурмы

РОСТИСЛАВ ШУРМА В ИНТЕРВЬЮ РАДИО СВОБОДА, СКРИНШОТ ВИДЕО

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по выплатам за электроэнергию с солнечных электростанций, которые расположены на оккупированных территориях.

Об этом ЭП сообщили собеседники в правоохранительных органах.

По данным ЭП, уголовное производство было зарегистрировано на прошлой неделе.

В производстве фигурируют пять фирм, которыми по данным Bihus.Info владеют брат заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурмы Олег и приближенные к чиновнику люди.

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Дело расследуется по части 5 статьи 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Напомним:

17 августа было опубликовано расследование Bihus.Info о том, что солнечные станции под российской оккупацией, совладельцем которых является окружение заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы, получали оплату по "зеленому тарифу" до лета 2023 года, хотя, вероятно, не имели связи с объединенной энергосистемой Украины.

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Совладельцем ООО "КД Энерджи 2" и ООО "Возобновляемая Энергия Запорожье" является брат заместителя главы ОП Ростислава Шурмы Олег Шурма. А совладельцем ООО "Грин Энерджи Токмак" и ООО "Грандпауер ЛЛС" является Руслан Божко, бывший подчиненный Ростислава Шурмы, которого считают близким к нему человеком.

Заместитель Андрея Ермака подтвердил, что его брат получал оплату от ГП "Гарантированный покупатель" за электроэнергию с солнечных электростанций, расположенных на оккупированных территориях, но это делал не только он, но и "все другие компании".

Экономическая правда