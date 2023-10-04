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Курс валют на 4 октября: наличная гривня в банках отреагировала на официальный курс

Среда, 4 октября 2023, 10:36 - Анастасия Жарикова

4 октября наличная гривня после установленного Нацбанком официального курса на "черном рынке" стабильная, в банках национальная валюта ослабла к доллару, но не изменилась к евро.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 10:10 курс доллара против гривни на "черном рынке" составил 37,9 – 38,35 грн против котировок в 38,09 – 38,39 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 40,41 - 40,75 грн против курса 40,46 - 40,75 грн за евро накануне.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 37,65 – 38,35 грн (курс на 3 октября – 37,5 – 38,2 грн);
  • Евро – 40,0 – 40,8 грн (курс на 3 октября – 40,0 – 40,8 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 37,25 – 37,85 грн;
  • Ощадбанк – 37,5 – 38,2 грн;
  • Укрэксимбанк – 37,5 – 38,10 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,45 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Напоминаем:

Национальный банк с 3 октября отменил фиксированный курс и объявил о переходе в режим управляемой гибкости обменного курса.

Национальный банк установил официальный курс гривны на 4 октября - впервые, после отмены фиксированного курса, которая состоялась с 3 октября.

После отказа от фиксированного курса гривна не совершила "полет в космос" – НБУ для удовлетворения спроса на рынке продал столько валюты, сколько нужно.

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