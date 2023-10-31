В тестовой версии запущен новый портал Госстата

Министерство цифровой трансформации и Государственная служба статистики запустили публичную бета-версию обновленного портала Госстата.

Об этом сообщила ІТ-компания ЕРАМ, которая в свое время разработала первую версию мобильного приложения "Дія", а в данном проекте выступила ключевым партнером по трансформации портала Госстата.

Отмечается, что новый портал реализован с использованием прогрессивных облачных технологий и решений передачи данных.

"Основная цель проекта - приблизить инструменты и методы работы государственной организации к принципам деятельности технологической компании, а также согласовать их с международными стандартами работы аналогичных статистических институтов согласно дорожной карте евроинтеграции Украины", - отметили в ЕРАМ.

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"Качественные данные - основа для принятия управленческих решений. Именно поэтому Госстат должен превратиться в современную организацию, которая похожа на ІТ-компанию. Это позволит получать данные в режиме реального времени, быстро их анализировать и распространять", - отметил в свою очередь вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В основе проекта была использована разработка ЕРАМ - платформа для управления жизненным циклом данных Quanthub.

Эта платформа была адаптирована к требованиям Госстата: сделан перевод на украинский язык и дополнена дополнительными возможностями для реализации процесса статистического производства. Эта обновленная система получила название "Сигма" - в соответствии с буквой греческого алфавита и математического знака.

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Как сообщалось, в июле Министерство цифровой трансформации запустило закрытое тестирование нового портала статистики.

Сейчас уже запущен первый опрос Госстата в онлайн-формате.

Кроме того, в правительстве объявили о поиске специалистов, которые примут участие в цифровой трансформации Государственной службы статистики.

Напоминаем:

Первые консультации по трансформации Госстата начались два года назад. Тогда эксперты ЕРАМ провели анализ состояния цифровизации органов государственной статистики и разработали концепцию цифровой трансформации. По результатам открытого конкурса ЕРАМ получила роль ключевого партнера по трансформации Госстата.

ЕРАМ имеет 30 лет опыта работы в инжиниринге, консалтинге и разработке цифровых решений для глобального бизнеса.

Цифровая трансформация Госстата - это не первый масштабный проект, к которому приобщаются эксперты EPAM. 4 года назад волонтеры компании разработали первую версию мобильного приложения "Дія", которое со временем стало мощной платформой предоставления цифровых государственных услуг.