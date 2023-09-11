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Госстат проводит первый онлайн-опрос: как принять участие

Понедельник, 11 сентября 2023, 17:05 - Анастасия Жарикова

Государственная служба статистики проведет первый онлайн-опрос о занятости украинцев в рамках цифровой трансформации.

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Продолжаем работать над цифровой трансформацией Госстата и создавать страну, в которой качественные данные доступны каждому. Впервые запускаем статистический онлайн-опрос о занятости и безработице украинцев", - написал министр.

Целью опроса является анализ современных тенденций на рынке труда: кем работают украинцы, как ищут работу, и тому подобное.

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Федоров отмечает, что качественные данные помогут государству принять эффективные решения и сформировать новую траекторию развития страны.

Чтобы пройти опрос, нужен только смартфон или компьютер. Пользователь должен зайти на портал опросов Госстата и подтвердить личность Дія.Подписью или BankID.

Присоединиться к опросу могут украинцы, которым исполнилось 15 лет. В любое удобное время из любого уголка мира.

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"Важно, что личные данные участников не хранятся. Цифровая безопасность – превыше всего", - подчеркнул вице-премьер.

Раньше работники Госстата ходили от дома к дому, проводили интервью, заполняли бумажные бланки. И только потом переводили его в цифру и открывали обществу. Ожидается, что онлайн-опросы сэкономят время и средства государства.

"Далее – еще больше опросов. Превращаем Госстат в информационную систему, которая в режиме реального времени собирает и обрабатывает информацию. Ведь качественные данные должны быть доступны каждому", – резюмировал Федоров.

Напоминаем:

В июле Министерство цифровой трансформации запустило закрытое тестирование нового портала статистики, ведомство преследует цель цифровизировать Госстат.

Минцифра Госстат
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