В правительстве ищут кадры, которые примут участие в цифровизации Госстата

В правительстве объявили о поиске специалистов, которые примут участие в цифровой трансформации Государственной службы статистики.

Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Реформировали Государственную службу статистики и продолжаем работать над цифровой трансформацией, чтобы в Украине качественные данные были доступны каждому. Ищем крутую команду для Госстата", - отметил вице-премьер.

По его словам, совместно с американской ИТ-компанией - производителем программного обеспечения, EPAM уже создана "уникальная статистическая система Sigma".

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"Она поможет заменить флешки и электронные письма на дашборды и интерактивные таблицы", - рассказал Федоров.

"Сейчас ищем разработчиков, которые будут работать в системе и развивать ее. Современный Госстат станет основой принятия решений - для Президента, депутатов, Правительства и бизнеса", - подчеркнул он.

Среди специалистов, которых ищут в реформированный Госстат, Федоров назвал:

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BI-аналитиков,

аналитиков данных,

Azure DevOps,

ETL-архитекторов,

инженеров Microsoft 365,

тестировщиков data-продуктов.

"Нанимаем людей, которые готовы пробивать потолок и ежедневно двигаться вперед", - сказал вице-премьер.

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