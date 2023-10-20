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В правительстве ищут кадры, которые примут участие в цифровизации Госстата

Пятница, 20 октября 2023, 15:55 - Лия Ильченко

В правительстве объявили о поиске специалистов, которые примут участие в цифровой трансформации Государственной службы статистики.

Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Реформировали Государственную службу статистики и продолжаем работать над цифровой трансформацией, чтобы в Украине качественные данные были доступны каждому. Ищем крутую команду для Госстата", - отметил вице-премьер.

По его словам, совместно с американской ИТ-компанией - производителем программного обеспечения, EPAM уже создана "уникальная статистическая система Sigma".

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"Она поможет заменить флешки и электронные письма на дашборды и интерактивные таблицы", - рассказал Федоров.

"Сейчас ищем разработчиков, которые будут работать в системе и развивать ее. Современный Госстат станет основой принятия решений - для Президента, депутатов, Правительства и бизнеса", - подчеркнул он.

Среди специалистов, которых ищут в реформированный Госстат, Федоров назвал:

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  • BI-аналитиков,
  • аналитиков данных,
  • Azure DevOps,
  • ETL-архитекторов,
  • инженеров Microsoft 365,
  • тестировщиков data-продуктов.

"Нанимаем людей, которые готовы пробивать потолок и ежедневно двигаться вперед", - сказал вице-премьер.

Резюме можно подать по ссылке

Госстат Минцифра
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