Кличко прокомментировал обвал моста в Киеве: похвалил компанию Труханова и производителя балок

Городской голова Киева Виталий Кличко прокомментировал обвал в столице 30 сентября Дегтяревского моста и настаивает, что компания-подрядчик, а также производитель балок имеют хорошую репутацию.

Об этом Кличко рассказал в эфире телеканала Киев.

"Подождите несколько дней, комиссия сможет дать четкое заключение, для того, чтобы нам четко дать ответ всем. И нам также, потому что нам интересно, что это - человеческий фактор, нехватка материалов или халатность. Посмотрим", - сказал Кличко.

При этом он отметил, что компания "Ковальская", которая производила балки для мостового перехода, имеет хорошую репутацию.

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А компания, которая в настоящее время осуществляет реконструкцию путепровода (RDS, "Ростдорстрой", - ред.), работает с 2005 года, насчитывает почти 3 тысячи работников и 800 единиц техники. Она входит в пятерку крупнейших компаний в Украине и имеет опыт выполнения подобных работ.

"Пропасть спекуляций", - сказал мэр в этой связи.

Напоминаем:

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Одним из бенефициаров компании "Ростдорстрой", которая выступает подрядчиком на указанном строительстве, является мэр Одессы Геннадий Труханов.

Согласно данным аналитической платформы Youcontrol, "Ростдорстрой" является фигурантом около десятка уголовных дел.

Согласно сообщению КГГА, "Ростдорстрой" уже берется устранить все недостатки" за свой счет.

В то же время, в компании "Ковальская" отрицают наличие брака в изготовленных балках. Их качество было проверено и соответствовало всей проектной документации.

Балки Дегтяревского путепровода на улице Александра Довженко в Киеве, которые обвалились 30 сентября, были экспериментальными. Подобные элементы в Украине были использованы при строительстве еще одного моста - в Бородянке Киевской области.