Обвал моста в Киеве компенсирует компания-подрядчик, связанная с мэром Одессы Трухановым

Инцидент на Дегтяревском путепроводе, связанный с обвалом балок 30 сентября, не повлияет на стоимость работ, все последствия ликвидирует за свой счет подрядчик - компания "Ростдорстрой".

Об этом заявили в Киевской городской госадминистрации со ссылкой на сообщение "Ростдорстроя".

"Чрезвычайная ситуация, которая произошла на строительной площадке Дегтяревского путепровода не повлияет на стоимость реконструкции. Все последствия обвала ликвидирует исполнитель работ за свой счет", - объявили в КГГА

"Учитывая ситуацию, которая сложилась, устранение всех недостатков будет осуществляться за счет группы компаний RDS ("Ростдорстрой, - ред.). Отмечаем, что ущерб городскому бюджету не нанесен. Стоимость реконструкции не увеличится", - говорится в сообщении.

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Данных о компании-подрядчике в КМДА не приводят.

В КГГА также не уточняют, при каких обстоятельствах компания "Ростдорстрой", которая, согласно данным аналитической платформы Youcontrol, является фигурантом ряда уголовных дел, получила данный подряд.

В то же время, Youcontrol указывает среди бенефициаров ООО "Ростдорстрой" мэра Одессы Геннадия Труханова.

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Кроме того, согласно данным платформы, компания фигурирует в уголовных делах, возбужденных по фактам:

преступлений против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина (по статье 171 УК Украины),

преступлений в сфере хозяйственной деятельности (по статье 212 УК Украины),

преступлений против окружающей среды (по статье 240 УК Украины),

преступлений против общественной безопасности (по статье 264 УК Украины),

преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта (по статье 276 УК Украины),

преступлений в сфере охраны государственной тайны, неприкосновенности государственных границ, обеспечения призыва и мобилизации (по статье 332 УК Украины),

преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 364 УК Украины),

преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 366 УК Украины),

преступлений в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (по статье 367 УК Украины).

Напоминаем:

Ранее выдвигались предположения, что причиной обвала одной из балок моста могло стать качество бетона.

Однако компания-производитель балок такую вероятность отвергла. Балки были изготовлены по спецпроекту и прошли все необходимые экспертизы.