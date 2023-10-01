Обвал моста в Киеве: такие же балки в Украине использовали при строительстве еще одного моста

Балки Дегтяревского путепровода на улице Александра Довженко в Киеве, которые обвалились 30 сентября, были экспериментальными, подобные элементы в Украине были использованы при строительстве еще одного моста.

Об этом сообщил независимый инфраструктурный обозреватель Павел Авдокушин в комментарии Общественному.

По его словам такие балки используются в Украине второй раз. Первый раз - в Бородянке Киевской области.

Но в Киеве, как утверждает эксперт, был другой производитель - завод Ковальской.

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"Я не могу утверждать на 100%, но я так понимаю, что завод Ковальской впервые такие балки производит. Они экспериментальные. Это 36-метровая балка, а до этого были 33-х метровые и в чем причина, пока никто не знает", - отметил эксперт.

По словам Авдокушина, нельзя утверждать, что балки обвалились из-за брака.

"Надо, чтобы ее (балку - ред.) распилили, взяли образцы бетона и посмотрели, как там расположена арматура. Потому что причин может быть множество. Я не утверждаю, что это брак, но это может быть некачественный бетон, может быть неровно натянутая арматура. И это только одни из многих причин", - сказал он.

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Он отметил, что перед использованием в строительстве все образцы балок проходят государственную экспертизу и на них выдаются соответствующие сертификаты.

Представитель компании "Ковальская" Даниил Ваховский сообщил Общественному, что завтра, 1 октября соберется экспертная инженерная комиссия, которая будет определять причины этого инцидента.

"Что мы точно можем заявить, то это то, что проблем с качеством балок, которые монтировались - нет. Они были изготовлены по спецпроекту и прошли все необходимые экспертизы и были приняты подрядной компанией, которая занимается их монтажом", - сказал Ваховский.

По его словам предыдущие шесть балок были установлены правильно.

"Они (балки - ред.) находились в проектной позиции и при монтаже последней, седьмой балки произошел этот инцидент. Но у нас такая позиция, что их качество абсолютно проверено и оно соответствует всей проектной документации", - отметил Ваховский и добавил, что "Ковальская" уже не впервые производит такие балки.

В то же время в "Киевавтодоре" уже заявили, что ответственность за работы на объекте несет компания-подрядчик.

Напоминаем:

30 сентября в Киеве во время ремонтных работ упали несколько пролетов Дегтяревского моста на улице Александра Довженко (Шулявка). Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

В январе 2023 года на Дегтяревском путепроводе ввели временную схему движения. Там работники КП "Киевавтодормост" выполнили основную часть противоаварийных работ и подготовили развязку к масштабной реконструкции.

В Киеве в середине июня начали реализацию проекта реконструкции Дегтяревского путепровода. Ориентировочно работы продлятся до 30 ноября. На время работ движение на развязке организовали по принципу турбины, проезд обеспечен во все направления.

В первую неделю работ дорожники демонтировали 13 балок сооружения. Ожидается, что после обновления Дегтяревский путепровод будет выше и шире. На нем обустроят велодорожки и тротуары для пешеходов.

Также стартовал капитальный ремонт ул. Александра Довженко.

Из-за ремонта путепровода на Дегтяревской меняет работу общественный транспорт. С 1 июня закрыли движение трамвайных маршрутов № 14 и № 15. До 30 ноября вместо них будут курсировать автобусы. Из-за капитального ремонта улицы Александра Довженко временно изменили движение троллейбусов.