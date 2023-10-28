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НБУ уменьшил продажу валюты на межбанке до 676 миллионов долларов

Суббота, 28 октября 2023, 11:21 - Игорь Пилипив

Национальный банк за неделю с 23 по 27 октября на межбанковском валютном рынке продал 676,7 млн долларов и купил 1,55 млн долларов. 

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Согласно данным валютных интервенций Нацбанк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 676,7 млн долларов, что на 58,78 млн долларов меньше чем неделей ранее, когда объем продажи из резервов составил 735,48 млрд долл. 

При этом регулятор купил 1,55 млн долларов, а неделей ранее - 0,14 млн. 

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2 октября Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022-го.

Новый режим в НБУ называют "управляемой курсовой гибкостью". Переход к ней является одним из шагов в направлении полной валютной либерализации и возвращения к довоенному режиму работы валютного рынка.

Соответственно, НБУ больше не будет устанавливать значение курса доллара директивно. Начиная с 3 октября курс доллара меняется в соответствии с ситуацией на валютном рынке.

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Всего с начала года Нацбанк продал уже 22,613 млрд долларов, а купил - 209,97 млн долларов. 

Напомним:

Правление Национального банка 26 октября приняло решение снизить учетную ставку с 20% до 16%.

Национальный банк фиксирует снижение инфляции в сентябре до 7,1% в годовом измерении и прогнозирует более быстрое снижение инфляции по итогам этого года.

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