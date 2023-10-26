НБУ суттєво поліпшив прогноз по інфляції за підсумками цього року, але погіршив на 2024

Національний банк фіксує зниження інфляції у вересні до 7,1% у річному вимірі та прогнозує швидше зниження інфляції за підсумками цього року.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний на пресбрифінгу.

"У вересні інфляція знизилася до 7,1% у річному вимірі. Таку цінову динаміку зумовлювала насамперед значна пропозиція сільськогосподарської продукції нового врожаю, зокрема овочів та фруктів, цукрових буряків, зернових та олійних культур", – зазначив глава регулятора.

Крім цього, мораторій на підвищення низки житлово-комунальних тарифів надалі обмежував зростання адміністративно-регульованих цін. Також стримувала подорожчання товарів, що мають значну імпортну складову (електроніка, побутова техніка) стійка ситуація на валютному ринку.

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У результаті базова інфляція у вересні теж помітно сповільнилася – до 8,4% у річному вимірі.

За оцінками НБУ інфляція продовжила сповільнюватися в жовтні, чому, зокрема, посприяло збереження курсової стійкості на тлі успішного переходу до керованої гнучкості курсу. Водночас зберігався тиск на інфляцію з боку інших фундаментальних чинників.

"Поступове відновлення економіки супроводжується пожвавленням попиту на споживчі товари і послуги, а дефіцит кваліфікованих працівників, зокрема внаслідок міграції, спонукає підприємства до підвищення зарплат відносно високими темпами", – додав Пишний.

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Також залишається значним тиск на витрати бізнесу, що пов’язано руйнуваннями, ускладненою логістикою, подорожчанням електроенергії для непобутових споживачів внаслідок війни.

На кінець 2023 року НБУ прогнозує інфляцію на рівні 5,8%, попреденій прогноз передбачав зниження інфляції до 10,6%. Основним чинником цього перегляду став вплив високих врожаїв на динаміку продовольчих цін.

Водночас прогноз інфляції на 2024 рік підвищили з 8,5% до 9,8%.

"Пришвидшення зростання цін у наступному році зумовлюватиметься низькою цьогорічною базою порівняння для вартості продовольчих товарів, тривалішим збереженням тиску на витрати бізнесу через перегляд припущення щодо безпекових ризиків, збільшенням зарплат та прискоренням зростання адміністративно-регульованих цін", – додали в Нацбанку.

У 2025 році інфляція сповільниться до 6%, насамперед через очікуване зниження безпекових ризиків, що припускається прогнозом НБУ.

"Відновлення оптимальної логістики та виробництва в післявоєнний період дасть змогу нарощувати пропозицію товарів та обмежуватиме ціновий тиск. Вагомий вплив на цінову динаміку матиме й очікуване зниження світових цін на енергоносії", – резюмували в регуляторі.

Нагадуємо:

Правління Національного банку 26 жовтня прийняло рішення знизити облікову ставку з 20% до 16%.

Економічна правда