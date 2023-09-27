Завладение аэропортом "Одесса": бизнесмена Кауфмана оставили под стражей

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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 27 сентября приняла решение оставить подозреваемого в деле завладения имуществом аэропорта Одесса бизнесмена Бориса Кауфмана под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба Апелляционной палаты ВАКС.

"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционные жалобы стороны защиты на определение следственного судьи ВАКС от 7 сентября 2023 года об избрании одесскому бизнесмену меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 268,4 млн грн залога", - говорится в.

В пресс-службе суда добавили, что лицо подозревается в причастности к незаконному завладению имуществом КП "Международный аэропорт "Одесса" и к присвоению 2,5 млрд грн дохода от его деятельности.

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По результатам рассмотрения коллегия судей оставила без удовлетворения апелляционные жалобы стороны защиты, а определение следователя судьи ВАКС без изменений.

Напоминаем:

7 сентября ВАКС избрал меру пресечения бизнесмену Борису Кауфману, который является одним из подозреваемых по делу о незаконном завладении международным аэропортом "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности.

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Следствие установило, что в 2011 году подозреваемые реализовали преступную схему, в результате которой аэропорт перешел из собственности территориального общества в общую собственность города и так называемых частных инвесторов.

В результате дальнейших действий участников схемы город полностью утратил какой-либо контроль над указанным объектом и не получал от его деятельности никакой прибыли.

В свою очередь лица, получившие контроль над аэропортом годами, присваивали доход от его деятельности. Для того чтобы аэропорт было невозможно вернуть в собственность города, все его имущество заставили в банк для получения не погашаемого кредита.

В 2011 году ЭП писала о сомнительном решении Одесского горсовета, благодаря которому бизнесмены завладели аэропортом. Тогда сессия городского совета проголосовала за создание нового предприятия – ООО "Международный аэропорт "Одесса", контрольная часть которого принадлежала частной структуре "Одесса эйрпорт девелопмент".