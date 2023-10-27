Глава Роскосмоса сделал скандальные заявление о состоянии космической отрасли РФ

Getty Images

Космическая отрасль России находится в кризисном состоянии и даже несет угрозу безопасности, в частности международным проектам РФ.

Такой вывод можно сделать из заявлений главы Роскосмоса Юрия Борисова в эфире телеканала "Россия 24", которые цитируют российские СМИ.

Так, по словам Борисова, 80% российского оборудования Международной космической станции находится за пределами гарантийных сроков существования.

Глава "Роскосмоса" видит решение этой проблемы в эксплуатации МКС до тех пор, пока удается обеспечивать безопасность полетов экипажей.

Реклама:

Как напоминают при этом российские СМИ, генконструктор по пилотируемым комплексам и системам РКК "Энергия" Владимир Соловьев еще в октябре 2022 года, прогнозировал "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года.

Также, в своем скандальном эфире на "Россия 24" Борисов фактически признал, что Россия уже выпадает из обоймы мировых производителей спутников. И если в ближайшие несколько лет страна не совершит квантовый скачок, она утратит конкурентоспособность в этой сфере окончательно.

По его словам, перед космической промышленностью стоит задача создать к рубежу 2025-2026 годов мощности по выпуску 200-250 аппаратов в год, а к 2030 году - нарастить их выпуск до 400 в год.

Реклама:

"Практически нам придется перестроить модель всей кооперации и настроить ее на серийную конвейерную сборку. Очень такой серьезный вызов для нас. Но если мы этого не сделаем, можем серьезно отстать от развития всей космической индустрии, и нас обгонит к 30-му году не только Китай и Соединенные Штаты, но и Великобритания, и Индия и, может быть, другие страны. Поэтому мы ни в коем случае не должны допустить этого", - пояснил глава госкорпорации.

И в довершении этой картины Борисов объявил, что России грозит прекращение полетов в космос.

По его словам, важно, чтобы полномасштабные работы по созданию Российской орбитальной станции (РОС) начались с 2024 года, иначе у России будет "перерыв" в космических полетах, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов эфире телеканала "Россия 24".

Напоминаем:

Одним из самых ярких "достижений" российского космоса за последнее время стало крушение автоматической межпланетной станции "Луна-25", полёт которой окончился столкновением с поверхностью спутника Земли после 16 лет работы над этим проектом.

Известно также, что приоритетом в российском бюджете на 2024 год станет не космос, а финансирование войны. Увеличение расходов на войну планируется на уровне почти на 70%.

Кроме того, Россия влазит в триллионные долги, чтобы покрыть дефицит бюджета.