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Bloomberg: российские власти заложили в бюджет увеличение расходов на войну почти на 70%

Пятница, 22 сентября 2023, 17:57

Россия увеличит военные расходы почти на 70 %, до 10,8 трлн рублей.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на проект российского бюджета на 2024 год.

В 2023 году на войну было заложено 6,4 трлн рублей, в довоенный 2021 год расходы России на оборону составили 3,6 трлн рублей. А в 2024 году  РФ потратит на войну с Украиной 10,8 трлн рублей. 

Таким образом доля военных расходов в соотношении с ВВП страны в следующем году вырастет до 6% (сейчас — 3,9%, до начала вторжения — 2,7%). 

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При этом, военные расходы впервые займут самую большую долю в бюджете на 2024 год. В частности, они превысят траты по статье "Социальная политика", по которой выплачиваются пенсии и пособия. Их рост составит всего 15%.

Секретные статьи расходов, по данным Bloomberg, увеличатся ещё сильнее: с 6,5 трлн до 11,1 трлн рублей. Это примерно треть от всех расходов бюджета. 

Рост засекреченных расходов показывает намерения Кремля скрыть реальные траты на войну в Украине, пишет Bloomberg.

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При этом, несмотря на резкое увеличение военных расходов и санкции, правительство РФ ожидает, что доходы бюджета составят более 35 трлн рублей — это на 22% больше, чем в 2023 году. 

Россия бюджет война
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