Все разделы
Укр / Рус

"Новая почта" открыла первое отделение в Латвии

Пятница, 27 октября 2023, 13:51 - Анастасия Жарикова

Логистическая компания "Новая почта" открыла отделение и запустила свою курьерскую доставку в третьей стране Балтии и восьмой европейской стране - Латвии.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Первое отделение Nova Post работает ежедневно по адресу: Рига, Tērbatas iela 30, Centra rajons, Rīga, LV-1011. В нем можно отправить и получить документы, посылки и грузы до 100 кг.

Доставка из Украины в Латвию по времени будет занимать от 5 суток, стоимость доставки:

Реклама:
  • документов – 250 грн;
  • посылки до 2 кг – 400 грн;
  • посылки до 10 кг – 600 грн;
  • посылки до 30 кг – 1200 грн;
  • грузы от 30 до 100 кг – 40 грн. за каждый килограмм.

Также компания запускает курьерскую доставку Nova Post в любой адрес по всей Латвии. Вызвать курьера можно через сайт и мобильное приложение.

Доставка или забор отправки курьером по адресу – оплачивается дополнительно +100 грн для отправок до 30 кг или +250 грн за каждые 100 кг.

Напоминаем:

Реклама:

20 октября логистическая компания Nova Post вышла на рынок Эстонии, ставшей восьмой европейской страной, в которой открыл отделение украинский сервис.

Оператор доставки Nova Post запустил первое отделение и собственную курьерскую доставку в Братиславе – столице Словакии.

Логистическая компания "Новая почта" с середины сентября запустила адресную доставку в Латвии и Эстонии.

Новая почта компании бизнес услуги
Реклама:
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
"Новая почта" планирует установить в отделениях "капсулы безопасности" 24 октября 2023, 15:05
ОГП сообщил детали российского обстрела "Новой почты", где погибли шестеро гражданских 22 октября 2023, 12:20
Nova Post открыла первое отделение в Эстонии: доступны отправки весом до тонны 20 октября 2023, 13:44
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте