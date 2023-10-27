"Новая почта" открыла первое отделение в Латвии

Логистическая компания "Новая почта" открыла отделение и запустила свою курьерскую доставку в третьей стране Балтии и восьмой европейской стране - Латвии.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Первое отделение Nova Post работает ежедневно по адресу: Рига, Tērbatas iela 30, Centra rajons, Rīga, LV-1011. В нем можно отправить и получить документы, посылки и грузы до 100 кг.

Доставка из Украины в Латвию по времени будет занимать от 5 суток, стоимость доставки:

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документов – 250 грн;

посылки до 2 кг – 400 грн;

посылки до 10 кг – 600 грн;

посылки до 30 кг – 1200 грн;

грузы от 30 до 100 кг – 40 грн. за каждый килограмм.

Также компания запускает курьерскую доставку Nova Post в любой адрес по всей Латвии. Вызвать курьера можно через сайт и мобильное приложение.

Доставка или забор отправки курьером по адресу – оплачивается дополнительно +100 грн для отправок до 30 кг или +250 грн за каждые 100 кг.

Напоминаем:

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20 октября логистическая компания Nova Post вышла на рынок Эстонии, ставшей восьмой европейской страной, в которой открыл отделение украинский сервис.

Оператор доставки Nova Post запустил первое отделение и собственную курьерскую доставку в Братиславе – столице Словакии.

Логистическая компания "Новая почта" с середины сентября запустила адресную доставку в Латвии и Эстонии.