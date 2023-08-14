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"Нова пошта" у вересні запускає адресну доставку у Латвії та Естонії

Понеділок, 14 серпня 2023, 15:32 - Олексій Павлиш

Логістична компанія "Нова пошта" із середини вересня запускає адресну доставку у Латвії та Естонії.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що це буде сьома та восьма країна Європи, у яких працюватиме Nova Post.

"У Латвії та Естонії ми будемо стартувати з послуги кур'єрської доставки, щоб відправити в Україні або доставити з України. Адже це саме ті логістичні сервіси, якими мешканці цих країн користуються найчастіше.

Відкриття першого відділення Nova Post у Латвії очікується у жовтні, в Естонії - у листопаді", - заявила CEO Nova Post у Литві, Латвії та Естонії Світлана Книжка.

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За словами компанії, кур’єрська служба працюватиме у будні дні з 8-00 до 17-00, можна буде відправити або отримати документи та посилки до 30 кг. Доставка від 5 днів.

Щоб відправити з адреси, потрібно буде оформити заявку на виклик кур’єра на сайті Nova Post або у мобільному додатку.

Nova Post наразі вже працює на ринку Польщі, Литви, Молдови, Німеччини, Чехії та Румунії.

Економічна правда

Нова пошта
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