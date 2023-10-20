Всі розділи
Укр / Рус

Nova Post відкрила перше відділення в Естонії: доступні відправлення вагою до тонни

П'ятниця, 20 жовтня 2023, 13:44 - Анастасія Жарикова
 
Nova Post

Логістична компанія Nova Post вийшла на ринок Естонії, яка стала восьмою європейською країною, в якій відкрив відділення український сервіс.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Перше відділення Nova Post відкрилось в Таллінні за адресою Estonia pst 7, 10412, воно працюватиме щодня.

У ньому клієнти можуть отримувати та відправляти в Україну документи, посилки та вантажі до 1000 кг. Відділення працює щодня.

Реклама:

Тарифи на доставку з України в Естонію становлять:

  • документи - 250 грн
  • посилки до 2 кг – 400 грн
  • посилки до 10 кг – 600 грн
  • посилки до 30 кг – 1200 грн
  • вантажі від 30 до 100 кг - 40 грн за кожен кілограм.

Також клієнти можуть викликати кур'єра через сайт та мобільний додаток Nova Post, щоб зробити відправлення з або на будь-яку адресу по всій Естонії. 

У компанії попередили, що доставка або забір відправлення кур’єром з адреси – сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг, або +250 грн за кожні 100 кг.

Реклама:

До 12 листопада кожен клієнт може отримати промокод зі знижкою -15% на послуги з доставки з Естонії в Україну, зареєструвавшись за посиланням    

"Цього року ми відкриваємо відділення у всіх країнах Балтії. У березні Nova Post вийшла на ринок Литви, сьогодні відкриваємо перше відділення в Естонії, а вже через тиждень запрацюємо у Латвії. Загальні інвестиції у наш розвиток в країнах Балтії складають 300 тис. євро ", – розповів CEO Nova Post Europe Олександр Лисовець.

Нагадуємо:

Оператор доставки Nova Post запустив перше відділення та власну кур’єрську доставку в Братиславі - столиці Словаччини.

Логістична компанія "Нова пошта" із середини вересня запустила адресну доставку у Латвії та Естонії.

Нова пошта Естонія бізнес послуги
Реклама:
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
"Нова пошта" почне тестувати з наступного року доставку між країнами ЄС 17 жовтня 2023, 12:56
Nova Post відкрила відділення у Братиславі: можна відправляти до 100 кг 6 жовтня 2023, 16:29
Кабмін визначив, що не можна пересилати за кордон у поштових відправленнях 15 вересня 2023, 16:16
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті