Российская авиация активизировалась в районе морского зернового коридора — ОК "Юг"

Российская тактическая авиация активизировалась в районе морского торгового пути над акваторией Черного моря.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщила спикер Объединенного координационного центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона 25 октября.

https://www.youtube.com/watch?v=R5vvrb1YsqU

"В течение нескольких дней не наблюдалось подлетов российских самолетов в районе морских транспортных путей. Однако сегодня они активизировались и сбросили четыре взрывных устройства", — рассказала спикер ОК южного направления.

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По словам Гуменюк, Украина продолжает "обеспечивать безопасность гуманитарного коридора, которым пользуются корабли из разных стран мира.

В то же время, дейсвия РФ указывают на попытки дискредитировать Силы обороны Украины, а также помешать движению судов.

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Украина открыла регистрацию для торговых судов и их владельцев для прохождения временными маршрутами из/в порты Одессы после того, как Россия в одностороннем порядке вышла по черноморской "зерновой инициативе".

Первое судно, воспользовавшееся украинским черноморским коридором после выхода РФ по "зерновой инициативе", прибыло в Стамбул в Турции 18 августа.