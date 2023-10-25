Основатель Evergrande потерял 98% состояния – Bloomberg

Хуэй Ка Ян bloomberg

Состояние основателя кризисного китайского застройщика Evergrande Хуэй Ка Яна упало до нового минимума на фоне новых проблем компании.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, по данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние упало на 98% - до 979 млн долл, а акции его обремененного долгами девелопера торгуются лишь по 0,24 гонконгских долларов (3 цента) за штуку.

Акции China Evergrande упали на 86% с момента возобновления торгов в конце августа.

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"Хотя состояние Хуэя может показаться незначительным в контексте расследования предполагаемых преступлений, совершенных магнатом, стоимость его активов вызывает живой интерес у кредиторов, стремящихся ограничить потери от одного из крупнейших корпоративных крахов в истории Китая.

Это падение также является еще одной иллюстрацией того, насколько сильно упал Хуэй после того, как более десяти лет возглавлял бум на рынке недвижимости в стране", - пишет агентство.

По данным Bloomberg, когда-то Хуэй Ка Ян был вторым самым богатым человеком в Азии с состоянием на пике в 42 млрд долл в 2017 году, но с тех пор его состояние упало на 98%.

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Основатель Evergrande сейчас находится под наблюдением полиции, что оставляет его империю в подвешенном состоянии без четкого плана реструктуризации.

"Следующее испытание в этом месяце может почти уничтожить его состояние. Самый задолжавший девелопер в мире предстанет перед судом в Гонконге 30 октября, где будет рассматриваться ходатайство о ликвидации фирмы", - пишет агентства.

По словам Джонатана Лейча, партнера гонконгской юридической фирмы Hogan Lovells, если будет принято решение о ликвидации, будут назначены ликвидаторы, которые конвертируют активы Evergrande в средства в пользу всех кредиторов.

"Потенциально, кредиторы в конечном итоге станут владельцами бизнеса, а акционеры будут "уничтожены"", - сказал Лейч. Тем не менее, если Хуэй останется в компании, чтобы провести реструктуризацию, он может получить определенную долю капитала в качестве стимула, сказал юрист.

Еще одним поворотом стало то, что жена Хуэя, Динг Юмэй, была указана как независимая третья сторона в августовской декларации, что намекает на развод и разделение активов.

Дин владеет 6% акций Evergrande стоимостью около 24 миллионов долларов через компанию на Британских Виргинских островах, которая полностью принадлежит ей.

Ранее ее доля была зачислена как доля супругов Хуэй в документах Evergrande, а теперь Динг указана как отдельный бенефициарный владелец. Неизвестно, как Хуэй разделил с ней активы.

Представитель Evergrande не предоставил комментариев агентству.

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Напоминаем:

Акции китайской Evergrande Group упали вторую сессию подряд, снизившись на 8% после того, как подразделение девелопера пропустило выплату по облигациям.

Китайский девелопер Evergrande заявил, что, в связи с расследованием по ее флагманскому подразделению Hengda Real Estate Group, он не смог выполнить требования для выпуска новых облигаций в рамках плана реструктуризации долга.

Экономическая правда