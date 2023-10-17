Минобороны позволило списывать утраченное в бою военное имущество за несколько недель вместо полугода

В Кабмине похвастались упрощением бумажной бюрократии на фронте: теперь для того, чтобы списать уничтоженное или поврежденное военное имущество, а затем получить новое, военным придется тратить на бумажную работу не полгода, а "несколько недель".

Об этом рассказал вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Упростили с Минобороны процедуру списания БПЛА на фронте. Теперь военные смогут списывать поврежденные или уничтоженные дроны по упрощенной процедуре и всего за несколько недель", - отметил вице-премьер.

По словам чиновника, до сих пор, например чтобы получить новые дроны, нужно было списать старые, которые были уничтожены или повреждены во время боевого задания. Для этого военному нужно было провести до шести месяцев бумажной работы.

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"Теперь процесс будет происходить значительно быстрее", - подчеркнул он.

При этом в Минобороны уточнили, что речь идет не только о БПЛА, а о любом потерянном в бою военном имуществе. И процедура списания теперь продлится две недели.

Теперь благодаря приказу Минобороны:

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командиры рот, батальонов и бригад могут списывать уничтоженные БПЛА стоимостью до 1,5 млн грн без согласования с высшим руководством;

дроны-камикадзе или другие ударные БПЛА можно списывать без расследования и десятков ненужных бумажек;

детали поврежденных "птичек" можно использовать для модернизации и восстановления других беспилотников.

Напоминаем:

Ранее в Кабмине уже упростили импорт беспилотников, процедуру допуска к эксплуатации, создали специальные зоны для испытания БПЛА. Кроме того, отменили пошлины и НДС.

Процедура списания дронов - это последний блокер, который мешал развитию рынка БПЛА.