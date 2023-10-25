Топ-менеджер производителя алкоголя Bacardi, который продолжает работу в РФ, стал кандидатом на санкции

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Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в перечень кандидатов на санкции топ-представителя крупнейшей частной международной алкогольной компании в мире Bacardi, которая уже находится в перечне международных спонсоров войны.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Речь идет о Константине Якимове, который ранее занимал должность руководителя украинского офиса Bacardi, а сейчас возглавляет представительство компании в Казахстане.

"Якимов является гражданином РФ и непосредственно влияет на решение компании оставаться на российском рынке.

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Благодаря действиям таких лиц как Константин Якимов бренды компании Bacardi можно найти не только на территории России, но и на временно оккупированных территориях Украины. Продукция Bacardi есть в наличии в бутиках "Конфетерра" в Донецке и Луганске. В Крыму продукцию компании можно приобрести в фирменных магазинах дистрибьютора "Лудинг" и в бутиках Krasnikov Wine", - отмечают в НАПК.

В агентстве заявили, что уже направили в СБУ предложения по применению санкций против Константина Якимова.

Наложение санкций на Якимова должно повлиять на позицию компании и побудить принять решение о выходе с российского рынка, добавили в НАПК.

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Напоминаем:

В августе НАПК внесло Bacardi Limited в перечень международных спонсоров войны, поскольку она продолжает активно работать в России.

Производитель алкоголя Bacardi за последний год поставил продукции в РФ на миллионы долларов, что привело к росту ее доходов и доходов в России.

Bacardi International, сразу после начала полномасштабной войны в Украине объявивший, что прекратит экспорт алкоголя в РФ и заморозит инвестиции в рекламу, увеличил прибыль российского филиала в прошлом году в три раза.

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Экономическая правда