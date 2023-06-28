Виробник алкоголю Bacardi, який обіцяв покинути РФ, збільшив прибуток у країні втричі

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Виробник алкоголю Bacardi International, який відразу після початку повномасштабної війни в Україні оголосив, що припинить експорт алкоголю в РФ і заморозить інвестиції в рекламу, збільшив прибуток російської філії торік утричі.

Про це пише The Bell.

Так, у березні 2022 року Bacardi International розмістила на своєму сайті заяву, яка засуджує напад Росії на Україну. Тоді компанія обіцяла пожертвувати 1 млн дол Червоному Хресту і Корпусу Милосердя, зупинити експорт у Росію і заморозити інвестиції в рекламу.

"Після того, як анонс був розтиражований пресою, з тексту зникли обіцянки про припинення експорту і витрат на маркетинг (але вони, як і раніше, доступні в збереженій версії сторінки)", - пише видання.

При цьому, додає The Bell, фінансові показники дочірньої компанії Bacardi ТОВ "Бакарді Рус" за рік значно зросли.

З її звітності випливає, що порівняно з 2021 роком вартість основних засобів "Бакарді Рус" (власних матеріальних активів, які використовуються компанією для виробництва товарів і надання послуг) зросла з 57 до 850 млн рублів. Виручка філії збільшилася з 30,1 млрд рублів до 32,6 млрд, а чистий прибуток зріс утричі - з 1,5 до майже 4,7 млрд рублів.

Крім того, додає видання, продовжує діяти угода про контрактний розлив бренду віскі William Lawson's, що належить Bacardi, на заводі "Георгіївський".

За відкритими даними, тільки за кінець жовтня 2022 року ТОВ "Завод Георгіївський. Традиції Якості" отримав від John Dewar & Sons Limited 227 тисяч літрів дистиляту із вмістом алкоголю 65,8%. При розведенні до споживчої міцності в 40%, підрахувало видання, з такої кількості можна отримати 373,4 тисячі літрів віскі.

Bacardi також заявляла про припинення інвестицій у рекламу, але витрати "Бакарді Рус" на просування продукції перевищили 2022 року 6,7 мільярда рублів, що лише трохи менше, ніж роком раніше, коли на ці цілі було витрачено 7,042 мільярда рублів.

Продукцію Bacardi завдяки російським партнерам компанії можна придбати і на окупованих РФ територіях - у Донецьку, Луганську та в Криму, додає The Bell.

При цьому на запити The Bell у пресслужбі та маркетингу Bacardi в США не відповіли. Також без відповіді залишив звернення видання за коментарями і директор Bacardi зі зв'язків із держорганами у Східній Європі Сергій Пономарьов.

Компанії Bacardi, крім однойменного рому, належать такі бренди, як горілка Grey Goose, текіла Patrón, віскі Aberfeldy, Dewar's, William Lawson's, джин Bombay Sapphire, вермути і вина Martini & Rossi та багато інших.

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Економічна правда