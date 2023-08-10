Производителя алкоголя Bacardi внесли в список международных спонсоров войны

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Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло бермудскую компанию Bacardi Limited в перечень международных спонсоров войны, поскольку она продолжает активно работать в России.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Агентство отмечает, что Bacardi Limited является крупнейшей частной международной алкогольной компанией в мире, ее продукция продается более чем в 170 странах.

Среди известных брендов компании есть бренди Baron Otard, D’USSÉ; джин Bombay; текила Cazadores; водка Grey Goose, Eristoff; виски Dewar's, William Lawson's, Aberfeldy, Aultmore, Royal Brackla, Craigellachie, Angel's Envy и другие напитки: Martini, St-Germain, Bénédictine.

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В общей сложности Bacardi владеет более 200 торговыми марками, среди которых одноименный с фирменным названием компании ром, который является самым продаваемым ромовым брендом в мире.

После начала большой войны Bacardi объявила об остановке экспорта в РФ и прекращении вложений в рекламу, но позже эта часть сообщения исчезла из ее официального заявления.

Отмечается, что компания продолжила поставлять свою продукцию в РФ на миллионы долларов и искать новых сотрудников, публикуя объявления о вакансиях.

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Более того, выход ряда международных брендов с российского алкогольного рынка снизил конкуренцию и создал возможности для оставшихся. Воспользовавшись ситуацией, российское подразделение компании "Бакарди Рус" импортировало товаров на 169 млн долл. за год войны в Украину.

Выручка "Бакарди Рус" в 2022 году выросла на 8,5%, до 32,6 млрд рублей, а чистая прибыль – до 4,7 млрд: это на 206,5% больше, чем в 2021 году (1,5 млрд рублей), налога на прибыль в бюджет агрессора уплачено на сумму свыше 12 млн дол. США.

Итак, Bacardi Limited продолжает уплачивать значительные налоги в российский бюджет, поддерживать экономику РФ и спонсировать агрессию против Украины.

Напоминаем:

Производитель алкоголя Bacardi за последний год поставил продукции в РФ на миллионы долларов, что привело к росту ее доходов и доходов в России.

Bacardi International, сразу после начала полномасштабной войны в Украине объявивший, что прекратит экспорт алкоголя в РФ и заморозит инвестиции в рекламу, увеличил прибыль российского филиала в прошлом году в три раза.

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