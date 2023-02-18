Россия продолжает импортировать китайские дроны для войны в Украине - WSJ

Несмотря на санкции Россия продолжает импортировать гражданские китайские дроны фирмы DJI через своих дистрибьюторов и из стран Персидского залива.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Согласно таможенным документам некоторые из коммерческих дронов прибывают на линию фронта от российских дистрибьюторов, поставляемых китайской компанией DJI, тогда как другие перевозятся через Объединенные Арабские Эмираты.

Продолжающееся развертывание Россией китайских дронов на украинском поле боя показывает, как ее армия смогла привлечь критически важное оборудование из-за рубежа, несмотря на широкомасштабную кампанию санкций.

Так часть дронов DJI армия получила из ОАЭ оплатив поставку через государственный банк "Сбербанк", находящийся под санкциями.

Пентагон обеспокоен тем, что эти дроны не только подпитывают военные усилия России, но и позволяют Китаю собирать важные разведывательные данные с поля боя, которые могут повысить готовность Пекина к войне.

Часть дронов и их деталей также доставлялась и из ЕС.