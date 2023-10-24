Депутаты хотят урезать полномочия БЭБ: из подследственности Бюро планируют вывести ряд преступлений

После того, как Верховная Рада существенно сократила в проекте бюджета на 2024 год количество сотрудников Бюро экономической безопасности, в Раде зарегистрировали еще один законопроект, который урезает возможности БЭБ - №10170, об изъятии из подследственности Бюро отдельных уголовных правонарушений.

Инициатива исходит от депутатов фракции "Слуга народа".

Как сообщает "Лига.Закон", речь идет об уменьшении количества уголовных правонарушений, досудебное расследование в которых осуществляет Бюро экономической безопасности Украины.

Изменениями авторы законодательной инициативы предлагают предоставить возможность другим правоохранительным органам осуществлять досудебное расследование в тех уголовных производствах, которые оставались без внимания Бюро в течение последних лет.

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В частности, предполагается исключить из подследственности БЭБ следующие правонарушения по статьям УК:

статья 199 - изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов;

статья 200 - незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления;

статья 203-2 - незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей;

статья 204 - незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров;

статья 205-1 - подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей;

статья 206 - противодействие законной хозяйственной деятельности;

статья 229 - незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара.

Напоминаем:

В проекте бюджета на 2024 год после первого чтения максимальное количество сотрудников БЭБ было ограничено с 4000 до 1400.

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При том, что в Кабмине на 2024 год наоборот планировали увеличить расходы на Бюро экономической безопасности. Об этом сообщал премьер-министр Денс Шмыгаль.

Одновременно в Кабмине готовят законопроект, согласно которому Бюро экономической безопасности станет единственным органом, который будет заниматься экономическими преступлениями в Украине. Проект разрабатывается по поручению президента.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, война лишила возможности предоставить БЭБ полную состоятельность. Но по состоянию на сегодня Бюро работает "достаточно эффективно".

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