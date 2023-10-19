В Минфине анонсировали масштабное сокращение должностей госслужащих и судей в 2024 году

Вакантные должности в штатах органов исполнительной власти и в аппаратах судов будут сокращены.

Об этом сообщила директор Департамента расходов бюджета органов власти Министерства финансов Людмила Рожкова на заседании Рабочей группы по вопросам обеспечения надлежащего финансирования судебной власти в Украине.

"Это решение правительства. Есть поручение провести сокращение в государственных органах исполнительной власти, но судебной власти тоже будет необходимо пересмотреть штаты. Если несколько лет конкретные вакантные должности в судах не заполняются, то они и не нужны", - отметила Людмила Рожкова.

Представитель Министерства финансов сообщила, что проектом государственного бюджета на 2024 год установлено финансовое обеспечение только на фактическую численность работников государственных учреждений.

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"Финансово будет обеспечена только фактическая численность работников аппаратов судов. Финансировать нужно фактически работающих людей", - отметила она.

Также предусмотрено, что в течение 2024 года могут быть заполнены лишь 10% текущих вакансий.

Конкретных данных по вакансиям на госслужбе и в судах представительницы Минфина не привела.

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В то же время заместитель главы финкомитета Верховной Рады Ярослав Железняк уже анонсировал, что на 2024 год максимальное количество сотрудников БЭБ ограничено с 4000 до 1400.

Такое заявление депутат сделал в контексте принятия проекта бюджета на 2024 год.

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