Карты Google отключают текущие данные о дорожном движении в Израиле и секторе Газа

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Google от Alphabet Inc. отключает текущие условия дорожного движения в Израиле и секторе Газа для своих приложений Maps и Waze по просьбе израильских военных перед возможным наземным вторжением в Газу.

Об этом пишет Bloomberg.

"Как мы делали ранее во время конфликтных ситуаций и в ответ на развитие ситуации в регионе, мы временно отключили возможность просмотра реальных условий дорожного движения и информации о занятости из соображений безопасности местных общин", – сказал представитель Google в заявлении.

Google удаляет данные о скоплении людей в Израиле и секторе Газа в реальном времени по просьбе Армии обороны Израиля, по словам человека, осведомленного с этим вопросом, пожелавшего остаться неизвестным для обсуждения внутренних вопросов. Информация о движении в реальном времени может выявить передвижение израильских войск.

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Хотя Карты и Waze не будут отображать пробки в реальном времени, водители, использующие навигационные системы, будут продолжать получать приблизительное время прибытия на основе реальных условий, сообщает Google.

Израильский технический сайт GeekTime, первым сообщивший об этой разработке, заявил, что приложение Maps от Apple Inc. также выполнил запрос израильской армии. Представитель Apple не сразу ответил на запрос о комментарии.

Компания Google приняла аналогичные меры в Украине в прошлом году после вторжения России, выключив данные о движении транспортных средств и пешеходов в реальном времени.

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Напоминаем:

В результате нападения ХАМАСа в Израиле в соцсети X (Twitter) появилось большое количество дезинформации и путаницы. Это показало, что изменения политики, внесенные Маском, сделали ее ненадежной во время кризиса.