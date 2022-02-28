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Ради безопасности: Google Maps ограничивает некоторые функции в Украине

Понедельник, 28 февраля 2022, 10:07

Сервис Google Maps заблокировал в Украине две функции, предоставляющие пользователям информацию в режиме реального времени.

Источник: CNN со ссылкой на комментарий компании

Детали: Отключенные функции включают в себя наложение трафика в режиме реального времени на Google Maps, это функция, которую некоторые исследователи использовали для наблюдения за Украиной издалека, а также Live Busyness, функцию, показывающую, насколько популярно может быть какое-то место в данный момент времени.

Компания объяснила, что изменения применили, чтобы обеспечить безопасность украинцев, а также после консультаций с местными властями.

По словам Google, обновления трафика по-прежнему доступны в Украине при использовании режима навигации Google Maps.

Украинская правда

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