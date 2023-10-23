Отопительный сезон: в Харькове продолжается подключение тепла потребителям
Понедельник, 23 октября 2023, 14:55 -
В Харькове из-за похолодания с 23 октября запустят работу всех котелен города.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
"Ответственные коммунальные службы усиленно работают над тем, чтобы как можно быстрее обеспечить теплом жилые дома харьковчан и городские объекты социальной сферы", - отметил мэр города.
Он добавил, что эти службы также проинформированы о немедленных действиях с отоплением на случай вражеских обстрелов энергосистемы.
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Напоминаем:
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев 16 октября начинает подключение к теплу жилых домов.
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9 октября Киев начал подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры – больницы, школы, сады.
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