Отопительный сезон: в Харькове продолжается подключение тепла потребителям

В Харькове из-за похолодания с 23 октября запустят работу всех котелен города.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Ответственные коммунальные службы усиленно работают над тем, чтобы как можно быстрее обеспечить теплом жилые дома харьковчан и городские объекты социальной сферы", - отметил мэр города.

Он добавил, что эти службы также проинформированы о немедленных действиях с отоплением на случай вражеских обстрелов энергосистемы.

Реклама:

Читайте также: Вторая зима под обстрелами: насколько энергетика готова к зиме

Напоминаем:

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев 16 октября начинает подключение к теплу жилых домов.

Реклама:

9 октября Киев начал подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры – больницы, школы, сады.