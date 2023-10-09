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У Києві розпочався опалювальний сезон

Понеділок, 9 жовтня 2023, 17:06 - Лія Ільченко

Київ розпочав підключати до тепла об’єкти соціальної інфраструктури - лікарні, школи, садки.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами Кличка, наразі підключення опалення відбувається за заявками керівників об'єктів соціальної інфраструктури.

"Щодо комунальної сфери, житлових будинків, - ми орієнтуємось на погоду, щоб раціонально витрачати тепло. Коли три доби середньодобова температура опускатиметься нижче +8 градусів з подальшим прогнозом на похолодання, розпочнемо підключати й комунальні будівлі", - сказав Кличко.

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Тоді ж будуть підключати й будинки ОСББ, ЖБК та відомчі будинки.

Нагадуємо:

У 2022 році опалювальний сезон в столиці стартував 7 жовтня.

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Київ тепло
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Економічна правда
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