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Более 3 600 украинцев приобрели жилье за год работы программы "єОселя"

Понедельник, 2 октября 2023, 19:32 - Анастасия Дячкина

Через год после внедрения программы "єОселя" 3 641 украинская семья приобрела жилье.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

За это время банки-партнеры выдали кредитов почти на 5,2 миллиарда гривен, а 84% регионов Украины приняли участие в программе, добавил глава Минцифры.

 

"єОселя" – программа доступного кредитования от государства. На первом этапе программой могли пользоваться льготные категории граждан, летом 2023 года "єОселю" масштабировали на всех украинцев.

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Напомним:

В июле Кабинет министров принял решение, которым разрешил подавать заявки на получение льготных ипотечных кредитов по программе "єОселя" всем украинцам, не имеющим собственного жилья.

В "Укрфинжилье" прогнозируют, что к концу года количество семей, которые получат кредиты на жилье программой "єОселя", будет составлять 10 тысяч.

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Экономическая правда

жилье кредит ипотека
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