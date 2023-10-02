Более 3 600 украинцев приобрели жилье за год работы программы "єОселя"
Через год после внедрения программы "єОселя" 3 641 украинская семья приобрела жилье.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
За это время банки-партнеры выдали кредитов почти на 5,2 миллиарда гривен, а 84% регионов Украины приняли участие в программе, добавил глава Минцифры.
"єОселя" – программа доступного кредитования от государства. На первом этапе программой могли пользоваться льготные категории граждан, летом 2023 года "єОселю" масштабировали на всех украинцев.
Напомним:
В июле Кабинет министров принял решение, которым разрешил подавать заявки на получение льготных ипотечных кредитов по программе "єОселя" всем украинцам, не имеющим собственного жилья.
В "Укрфинжилье" прогнозируют, что к концу года количество семей, которые получат кредиты на жилье программой "єОселя", будет составлять 10 тысяч.
Экономическая правда