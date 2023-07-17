Программа "єОселя": до конца года кредиты на жилье получат 10 тысяч семей

До конца года количество семей, которые получат кредиты на жилье программой "єОселя", составит 10 тысяч.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрфинжилья".

По программе выдали 1910 ипотечных кредитов.

"Мы уже нашли финансовый ресурс еще на 5-6 тыс сделок. Работаем, чтобы увеличить эту цифру до плановых 10 тыс", - отметил глава правления "Укрфинжилье" Евгения Мецгера.

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По его словам, компания совместно с правительством продолжает работать над поиском дополнительных источников финансирования естьОсели, чтобы как можно больше украинских семей смогли получить доступную ипотеку.

В июне возможность приобрести собственное жилье получили почти пол тысячи семей. Общая сумма выданных кредитов превысила 722 млн. грн. Этот месяц стал рекордным с момента старта программы.

Напоминаем:

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4 июля Кабинет министров принял решение, которым разрешил подавать заявки на получение льготных ипотечных кредитов по программе "єОселя" всем украинцам, не имеющим собственного жилья.

Кабинет министров ускоряет реализацию программы льготного кредитования "єОселя" - в частности, правительство согласовало возможность привлечения дополнительных средств компанией "Укрфинжилье" на открытом финансовом рынке.

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Экономическая правда