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У WhatsApp появилась возможность одновременно открыть две учетные записи на одном устройстве

Четверг, 19 октября 2023, 19:30 - Анастасия Дячкина

Разработчики WhatsApp анонсировали запуск новой функции, позволяющей одновременно открывать несколько аккаунтов на одном устройстве.

Об этом говорится в WhatsApp Blog.

Как пояснили разработчики, отныне пользователи могут одновременно работать с двумя аккаунтами WhatsApp, например личным и рабочим.

Для добавления второй учетной записи необходимо иметь телефонный номер и соответствующую SIM-карту. Эта функция поддерживается на устройствах, где можно использовать несколько SIM-карт или eSIM.

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Для создания другой учетной записи необходимо перейти в настройки WhatsApp, нажать на стрелку рядом с именем пользователя и выбрать "Добавить учетную запись".

Также пользователи могут настроить конфиденциальность и оповещения отдельно для каждой учетной записи.

Напомним:

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WhatsApp запустил функцию каналов по аналогу Telegram. Эта функция уже доступна в 150 странах.

Подписчики могут искать каналы для отслеживания, которые автоматически отфильтровываются по их стране. Также доступна функция просмотра новых, активных и популярных каналов, на основе количества подписчиков.

Также мессенджер WhatsApp с 24 октября будет поддерживаться только на операционных системах Android версии 5.0 и выше.

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