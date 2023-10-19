В Киеве к теплу подключили уже более 5 тысяч зданий – Кличко

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В столице к теплу подключили уже в целом около 5,2 тысячи зданий - жилого фонда и социальной сферы.

Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, с теплоснабжением уже 199 учебных заведений, 324 детских сада, 126 медучреждений (в том числе 11 роддомов и 59 стационаров), 85 админзданий и учреждений социально-бытового направления.

"Что касается домов киевлян - с отоплением сейчас 4,5 тысяч жилых домов.

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Учреждения и учреждения социальной сферы подключают по индивидуальным заявкам их руководителей. Также по индивидуальным заявкам управляющих начинают подачу тепла в дома ОСМД, ЖСК, ведомственные", - добавил Кличко.

Напомним:

9 октября Киев начал подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры - больницы, школы, садики.

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Впоследствии сообщалось, что в Киеве подключили к теплу уже 44 учреждения социальной сферы - среди них 20 медучреждений, 2 школы, 8 детских садов, 14 админзданий и учреждений социально-бытового направления.

Киев 16 октября начал подключение к теплу жилых домов.

Экономическая правда