В Киеве к теплу подключили уже более 5 тысяч зданий – Кличко
В столице к теплу подключили уже в целом около 5,2 тысячи зданий - жилого фонда и социальной сферы.
Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, с теплоснабжением уже 199 учебных заведений, 324 детских сада, 126 медучреждений (в том числе 11 роддомов и 59 стационаров), 85 админзданий и учреждений социально-бытового направления.
"Что касается домов киевлян - с отоплением сейчас 4,5 тысяч жилых домов.
Учреждения и учреждения социальной сферы подключают по индивидуальным заявкам их руководителей. Также по индивидуальным заявкам управляющих начинают подачу тепла в дома ОСМД, ЖСК, ведомственные", - добавил Кличко.
Напомним:
9 октября Киев начал подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры - больницы, школы, садики.
Впоследствии сообщалось, что в Киеве подключили к теплу уже 44 учреждения социальной сферы - среди них 20 медучреждений, 2 школы, 8 детских садов, 14 админзданий и учреждений социально-бытового направления.
Киев 16 октября начал подключение к теплу жилых домов.
Экономическая правда