В Киеве начался отопительный сезон

Киев начал подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры - больницы, школы, садики.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам Кличко, сейчас подключение отопления происходит по заявкам руководителей объектов социальной инфраструктуры.

"Относительно коммунальной сферы, жилых домов, - мы ориентируемся на погоду, чтобы рационально расходовать тепло. Когда трое суток среднесуточная температура будет опускаться ниже +8 градусов с последующим прогнозом на похолодание, начнем подключать и коммунальные здания", - сказал Кличко.

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Тогда же будут подключать и дома ОСМД, ЖСК и ведомственные дома.

Напоминаем:

В 2022 году отопительный сезон в столице стартовал 7 октября.

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