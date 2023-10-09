В Киеве начался отопительный сезон
Понедельник, 9 октября 2023, 17:06 -
Киев начал подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры - больницы, школы, садики.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По словам Кличко, сейчас подключение отопления происходит по заявкам руководителей объектов социальной инфраструктуры.
"Относительно коммунальной сферы, жилых домов, - мы ориентируемся на погоду, чтобы рационально расходовать тепло. Когда трое суток среднесуточная температура будет опускаться ниже +8 градусов с последующим прогнозом на похолодание, начнем подключать и коммунальные здания", - сказал Кличко.
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Тогда же будут подключать и дома ОСМД, ЖСК и ведомственные дома.
Напоминаем:
В 2022 году отопительный сезон в столице стартовал 7 октября.
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