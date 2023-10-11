В столице к теплу подключили уже более 40 учреждений социальной сферы

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В Киеве подключили к теплу 44 учреждения социальной сферы - среди них 20 медучреждений, 2 школы, 8 детских садов, 14 админзданий и учреждений социально-бытового направления.

Об этом сообщили в КГГА.

Отмечается, что подключение указанных учреждений осуществляется на основе индивидуальных заявок руководителей.

В администрации напомнили, что в столице 9 октября начали подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры - больницы, школы, садики, - по заявкам их руководителей.

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При этом, когда 3 суток среднесуточная температура будет опускаться ниже +8 градусов с последующим прогнозом на похолодание, город начнет подключать и коммунальные здания, дома ОСМД, ЖСК и ведомственные - по их индивидуальным заявкам, пояснили в КГГА.

Экономическая правда